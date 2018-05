Nevasca cancelou 9,7 mil voos nos EUA

NOVA YORK - A nevasca que paralisou a costa leste dos EUA no final de semana provocou o cancelamento de 9.726 voos até esta quarta-feira, 29, informou a CNN. De acordo com autoridades aeroportuárias americanas, o tráfego aéreo deve voltar ao normal em até três dias.

Segundo a rede de TV americana, os cancelamentos incluem voos das companhias aéreas AirTran, American, Continental, Delta Air Lines, JetBlue, United, U.S. Airways, Spirit e Southwest. Ontem, 1,335 voos foram cancelados.

"Com todos estes cancelamentos e atrasos, vai levar de dois a três dias para regularizar o tráfego aéreo", disse o gerente-geral do Aeroporto de LaGuardia, Thomas Bosco. O aeroporto ainda opera abaixo do ritmo normal de 70 voos por hora.

Os outros aeroportos que servem a grande Nova York - JFK e Newark - foram reabertos na segunda-feira.

