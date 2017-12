Nevasca em Nova York bate recorde Nevasca bate recorde no último final de semana e moradores de Nova York se atrapalham com a neve nesta segunda-feira. Às 19 horas do último domingo, o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA informou que o Central Park estava coberto com 26,9 polegadas de neve (68,3 cm), o maior nível desde que esse registro começou a ser feito em 1869. O recorde anterior de 26,4 polegadas foi registrado em dezembro de 1947. Os trens da Long Island Rail Road que partem e seguem para a Estação Pennsylvania e das estações de Hempstead e Port Washington continuavam parados nesta manhã de segunda-feira. O serviço era limitado em outras estações. A Metro-North informou que operaria nos horários normais em todas as suas três linhas, mas previu que poderão ocorrer atrasos de 10 a 15 minutos. O metrô de NY e os ônibus que circulam na Big Apple estavam operando perto dos horários habituais. A nevasca provocou o atraso de mais de 500 vôos nos três aeroportos da cidade, que ficaram fechados ontem, mas voltaram a operar nesta segunda-feira pela manhã. No entanto, não estava descartada a possibilidade de ocorrerem novos cancelamentos de vôos. Ontem, um avião derrapou na pista do Aeroporto Internacional JF Kennedy, mas nenhum dos 198 passageiros ficou ferido. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, disse, no domingo à noite, que com 2.200 equipamentos de remoção de neve e 350 unidades capazes de esparramarem sal, ele acreditava que as 6.300 milhas de ruas da cidade estariam limpas até o horário do rush desta segunda-feira. Mas recomendou que os moradores só usassem seus carros se houvesse necessidade.