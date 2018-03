Nevasca fecha escolas e estradas nos EUA Nevascas intensas forçaram, pelo segundo dia consecutivo, a suspensão do período letivo e interromperam o trânsito em partes do leste dos EUA. Até o meio da manhã, haviam caído mais de 10 centímetros de neve na Virgínia Ocidental, Virgínia e Maryland. As nevascas também foram intensas em Ohio, Pensilvânia, Nova Jersey e no sudeste de Nova York. As escolas ficaram fechadas em Maryland e Virginia Ocidental. A nevasca de domingo provocou um choque em cadeia de 34 veículos, com 27 feridos, na pista do anel rodoviário de Baltimore. Outros acidentes causaram três mortes. O chefe de polícia do distrito de Culpeper (na Virgínia), Lee Hart, disse que ao chegar a seu escritório no domingo encontrou uma mulher que o esperava em estado de choque. "Ela ia para a igreja quando espatifou seu carro contra uma parede", disse Hart. Estava morta de medo e foi direto à polícia, à espera de que aparecesse alguém". Em Maryland, um caminhão de bombeiros deslizou por uma ladeira coberta de neve, bateu em um transeunte e capotou em seguida.