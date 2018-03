Nevasca fecha estradas e provoca blecaute nos EUA A primeira grande nevasca da temporada no nordeste dos Estados Unidos bloqueou hoje estradas movimentadas e deixou dezenas de milhares de pessoas sem energia elétrica. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de tormenta de inverno para diversas partes dos Estados de Nova York, New Jersey, Pensilvânia e Vermont. "Estamos jogando sal para desfazer o acúmulo de neve nas estradas", disse Joe Orlando, porta-voz do departamento rodoviário de New Jersey. Em algumas áreas do norte de Nova York, a previsão é de que a tempestade levaria até 30 centímetros de neve em meio a ventos de 40 quilômetros por hora, com rajadas podendo alcançar 64km/h. Nas montanhas de Vermont, a previsão era de 23 centímetros de neve. Na tarde de ontem, as montanhas Pocono, na Pensilvânia, já haviam registrado 33 centímetros. Em algumas regiões da Pensilvânia e de Nova York, as aulas foram canceladas ou a entrada foi adiada para mais tarde hoje. Um trecho da rodovia interestadual 84, que liga Nova York à Pensilvânia, foi brevemente interditado por causa do acúmulo de neve. Por sua vez, a companhia elétrica PPL informou que 39 mil residências ficaram sem luz no nordeste da Pensilvânia porque a nevasca derrubou árvores e postes de eletricidade. Em Nova Jersey, 67 mil imóveis ficaram na escuridão. A interrupção da distribuição de energia também afetou 14 mil residência em Nova York. Os pousos e decolagens nos aeroportos de La Guardia e Newark sofreram atrasos de mais de duas horas por causa dos ventos.