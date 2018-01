Nevasca já soma 24 mortes nos EUA Apesar dos esforços de reparação por parte das companhias de eletricidade, mais de 1,8 milhão de usuários permaneciam hoje sem energia elétrica nos Estados norte-americanos de Carolina do Sul e Carolina do Norte, devido à nevasca dos últimos dias. As baixas temperaturas que se seguiram à tempestade de neve de quarta-feira e de ontem estão castigando a região, onde muitos vôos foram cancelados e escolas tiveram que ser fechadas. Em toda a área ocorreram também vários acidentes rodoviários. Ao todo, 24 mortes já foram registradas em decorrência do frio. O serviço de meteorologia informou que a temperatura deve aumentar nas próximas horas, o que significa que a maior parte do gelo deverá começar a derreter. No entanto, segundo especialistas, isto poderia causar mais problemas, já que as árvores estão cobertas por tanta neve que poderiam começar a partir com o degelo. Hoje, o grande problema enfrentado pelas companhias elétricas das Carolinas do Sul e do Norte era a queda de granizo, que derrubou vários fios e torres de alta tensão.