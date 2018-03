Nevasca paralisa 6,1 mil caminhões nos Andes

Uma nevasca nos Andes interrompeu o tráfego na principal rodovia que atravessa a fronteira entre a Argentina e o Chile, paralisando 6.100 caminhões. A passagem Cristo Redentor, que chega a 3.800 metros acima do nível do mar no seu ponto mais elevado, está fechada para veículos pesados há quatro dias, e a neve continuava caindo neste sábado. Um porta-voz do Departamento de Estradas de Rodagem da Argentina informou que apenas veículos de passeio com correntes nos pneus estão sendo autorizados a trafegar. "Do lado argentino, há cerca de 3.300 caminhões parados no caminho, mas tem mais quase 2.800 do lado chileno", afirmou Ernesto Arriaga. A estrada entre as cidades de Mendoza, na Argentina, e Los Andes, no Chile, é a principal rota comercial para bens asiáticos que entram na região a partir dos portos chilenos no Pacífico, assim como para a saída de produtos brasileiros e argentinos rumo à Ásia.