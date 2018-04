Nevasca paralisa fábricas e atrasa trens O mau tempo no Japão paralisou temporariamente 12 fábricas da Toyota e prejudicou a circulação dos trens de alta velocidade do país. A região central do arquipélago - que ainda registrou o fechamento de outros estabelecimentos - tinha ao menos 2,5 metros de neve. Dezenas de milhares sofreram com os atrasos dos trens e uma das principais estradas da região foi bloqueada.