Nevasca paralisa parte do sistema aéreo europeu

Uma forte nevasca paralisou ontem parte do sistema aéreo na Europa e causou transtornos em várias rotas internacionais. Trens e estradas também foram prejudicados.

O aeroporto de Frankfurt - o terceiro mais movimentado da Europa - foi fechado depois que a camada de neve sobre a pista atingiu mais de 12 centímetros. Voos conseguiram decolar brevemente, mas, em seguida, o aeroporto voltou a ser fechado. Ao menos 25% dos aviões que partiriam de Paris também foram obrigados a permanecer no solo.

Trens de alta velocidade ficaram parados nas estações na Bélgica. A nevasca pegou de surpresa os europeus: a primavera começa em, exatamente, uma semana.

No norte de Frankfurt, a rodovia A45 foi fechada após mais de cem carros e caminhões terem se acidentado em razão do acúmulo de neve perto da cidade de Muenzenberg. A polícia disse que dezenas de pessoas ficaram feridas, mas nenhuma morte foi registrada.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No aeroporto de Orly, em Paris, um jato da Tunis Air derrapou na pista coberta de gelo, segundo informou o centro de controle aéreo francês. Ninguém ficou ferido, mas o incidente causou ainda mais atrasos. A Air France - a maior empresa aérea de passageiros do país - advertiu em sua conta no Twitter que as pessoas que planejam viajar para a Europa ou França via Paris deveriam atrasar sua viagem.

Ao todo, 25% dos voos que partiriam do Aeroporto Charles de Gaulle e 20% dos que sairiam de Orly foram cancelados, segundo autoridades francesas. A operadora da rede de trens franceses, a SNCF, pediu aos habitantes da região de Paris que permanecessem em casa ontem, em vez de tentarem chegar ao centro da cidade, "em razão da evolução desfavorável das condições climáticas". A empresa Eurostar deixou de operar a linha Paris-Londres. / AE