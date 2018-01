Nevasca provoca 18 mortes nos EUA Mais de 1,6 milhão de casas e lojas ficaram sem eletricidade hoje nos Estados Unidos, em uma faixa que vai de Oklahoma a Carolina do Norte, em conseqüência de uma nevasca que provocou a queda de cabos de alta tensão, o cancelamento de vôos e o fechamento de escolas e órgãos do governo. A neve causou um acúmulo de até 30 centímetros de neve. Nas rodovias da região atingida, vários acidentes foram registrados. Pelo menos 18 mortes foram atribuídas à nevasca. As escolas permaneceram fechadas em partes dos Estados da Carolina do Sul, Carolina do Norte, Pensilvânia, Virgínia Ocidental, New Jersey, Tennessee e Kentucky. Algumas classes foram fechadas também em Nova York. A expectativa é de que o tempo melhore amanhã com o aumento da temperatura, mas mesmo assim as autoridades alertaram os residentes para que mantenham cautela. Entre as áreas mais afetadas pela nevasca estão Carolinas do Sul e do Norte. Mais de 100 mil estudantes voltaram mais cedo para casa ontem e as aulas foram canceladas hoje. A empresa de eletricidade local informou que milhões de usuários ficaram sem o serviço nos dois Estados.