Nevasca provoca avalanche e pára trem-bala no Japão Uma nevasca na província de Akita, no norte do Japão, provocou uma avalanche na qual desapareceram três pessoas e causou ferimentos em outras dez, além da paralisação dos serviços do trem-bala, devido a um bloco de gelo formado nos trilhos. A avalanche destruiu parte das instalações de uma casa de banhos termais para mulheres, localizada na cidade de Semboku, em Akita, a 450 quilômetros de Tóquio, disse um porta-voz policial. Os três desaparecidos são funcionários do local. Uma equipe de resgate dos bombeiros trabalha na tentativa de localizar pessoas soterradas. Segundo as autoridades, nenhum dos 300 passageiros do trem-bala que circulava entre Morioka e Akita ficou ferido, já que o condutor reduziu a velocidade antes de a composição atingir o bloco de gelo.