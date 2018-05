Nevascas atrapalham locomoção em países da Europa

Muitos europeus sofreram com os congestionamentos de trânsito ou ruas enlameadas hoje. Na Escócia, o Exército foi chamado para limpar a neve. Voos que partem de Paris e Frankfurt registram atrasos, já que as condições climáticas obrigaram o fechamento dos aeroportos um dia antes.

Em Paris, a queda de 10 centímetros de neve ontem fez com que os serviços de ônibus fossem interrompidos. O tráfego parou, turistas tiveram de sair da Torre Eiffel e o aeroporto Charles de Gaulle foi forçado a fechar por uma hora e meia. Hoje, atrasos de até uma hora persistiam no Charles de Gaulle. "Na noite passada, o aeroporto estava distribuindo toalhas e colchões para os passageiros e as pessoas vinham constantemente para ver se tudo estava bem", disse Lynne Seavor, cujo voo de volta para o aeroporto britânico East Midlands Airport estava atrasado em 24 horas. O sol brilhava hoje em Paris, derretendo a neve dos telhados. As calçadas estavam escorregadias e os problemas de trânsito continuavam.

O primeiro andar da Torre Eiffel foi reaberto para os turistas, um dia depois do fechamento total da atração turística. Uma combinação de neve, chuva e temperaturas muito baixas prejudicou o tráfego na Alemanha. Centenas de acidentes foram registrados em todo o país, além de congestionamentos de vários quilômetros.

O aeroporto de Frankfurt ficou fechado por mais de uma hora durante a noite porque as pistas estavam muito escorregadias. Entre 2 mil e 3 mil pessoas passaram a noite no terminal por causa do cancelamento dos voos. Outras foram levadas para hotéis próximos. As pistas voltaram a funcionar hoje, mas cancelamentos e atrasos são esperados. As informações são da Associated Press.