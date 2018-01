Nevascas causam mais três mortes no Japão O número de mortes causadas pelas fortes nevascas que atingem o norte e o centro do Japão desde o início de dezembro subiu para 71 nesta segunda-feira, quando mais três pessoas morreram enquanto tentavam limpar a neve, informaram a polícia e a imprensa locais. Ainda nesta segunda-feira, o Exército japonês enviou quase 200 soldados à prefeitura (Estado) de Akita para ajudar os moradores na limpeza da neve. Ontem, cem soldados foram enviados às prefeituras de Nagano e Niigata. As mortes de hoje ocorreram em pontos distintos do país, sendo uma em Akita, uma em Nagano e outra em Niigata. Todas as vítimas aparentemente tentavam limpar a neve quando sofreram acidentes. Meteorologistas prevêem novas tempestades de neve no norte do Japão amanhã. A Agência Nacional de Meteorologia registrou recorde de queda de neve, para essa época do ano, em 42 pontos distintos do país.