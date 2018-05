Neve ainda afeta Europa e aeroportos têm restrições

Com os estoques de glicol em baixa, as restrições tiveram de ser impostas para os voos até 13h (hora local, 10h de Brasília), dificultando a vida dos passageiros que querem passar a ceia de Natal com a família. "Nós faremos de tudo para que nossos aviões possam decolar com todo mundo", disse um funcionário da Air France, Michel Emeyriat, em entrevista ao canal de TV iTele.

Na Grã-Bretanha, os principais aeroportos informaram que operavam praticamente com normalidade, após dias de nevascas que perderam força nos últimos dias. Ainda assim, os viajantes enfrentavam problemas com rodovias escorregadias e os serviços reduzidos no transporte ferroviário. Em algumas rotas de trem, cerca de um quarto dos serviços foi cancelado.

Enquanto a situação parecia melhorar nos aeroportos de Londres, a Irlanda corria o risco de enfrentar o caos aéreo pelo segundo dia seguido. A Aer Lingus e a Ryanair informaram que operavam normalmente hoje, mas advertiram que a neve pode atrapalhar os voos nesse país.

Ontem, uma nevasca inesperada atrapalhou o tráfego aéreo em Dublin. O Aeroporto de Dublin foi fechado durante três vezes, prejudicando milhares de passageiros. O frio acima do esperado na Irlanda poderia ainda matar vacas, ovelhas e porcos, e particularmente os salmões jovens nas fazendas de pesca do país.

Na Alemanha, o aeroporto de Dusseldorf foi fechado temporariamente na manhã de hoje por causa de mais nevascas, com cerca de 65 voos cancelados. A linha ferroviária entre Hannover e Berlin foi fechada durante a noite, mas os serviços foram retomados na manhã de hoje. As informações são da Associated Press.