Neve cancela 2 mil voos nos EUA

Fortes nevascas na costa leste dos Estados Unidos causaram o cancelamento de mais de 2 mil voos e geraram caos no transporte ferroviário e nas estradas.

Os principais aeroportos de Nova York - JFK, La Guardia e Newark Liberty - fecharam, deixando milhares de passageiros presos durante o movimentado período entre Natal e Ano Novo.

Voos também foram cancelados em outros aeroportos do Nordeste do país, assim como em Washington, Baltimore e Chicago.

A operadora de ferrovias Amtrak suspendeu os serviços entre Nova York e Boston, onde a previsão era de 20 a 40 centímetros de neve.

Novos cancelamentos

O porta-voz da companhia aérea Delta Kent Landers disse esperar novos cancelamentos nesta segunda-feira no nordeste do país, mas "certamente até terça de manhã nosso objetivo é normalizar as operações em toda a Costa Leste".

Outras empresas também declararam esperar mais cancelamentos de voos, enquanto as operadoras tentam remarcar as passagens de quem ficou preso.

O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, alertou para o perigo trazido pelos fortes ventos, mas disse que 1,7 mil veículos removedores de neve já estão preparados e cerca de 2,4 mil funcionários foram chamados para limpar as ruas da cidade.

Estado de emergência

Os estados de Massachusetts, Maine, Maryland, Nova Jersey, Carolina do Norte e Virgínia declararam estado de emergência.

"Pedimos cautela extrema durante as viagens. Tente estar cedo em casa e, se viajar não for necessário, não viaje", disse o governador da Virgínia, Bob McDonnell, que afirmou ainda que a neve levada pelos fortes ventos tornaria dirigir ainda mais perigoso.

No Sul, Geórgia e Carolina do Sul tiveram neve durante o Natal pela primeira vez em mais de cem anos, enquanto a capital Washington DC aparentemente escapou da nevasca mais forte.

Autoridades no Canadá estão se preparando para enfrentar a tempestade de neve.

