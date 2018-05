Neve cancela 370 voos em Chicago

CHICAGO - Centenas de voos foram cancelados nos aeroportos de Chicago nesta sexta-feira, no momento em que o Meio Oeste dos Estados Unidos é atingido por fortes nevascas. Até o meio dia de nesta sexta-feira, 20, 370 voos de e para os aeroportos internacionais O''Hare e Midway foram cancelados. O O''Hare é o segundo aeroporto mais movimentado dos EUA, atrás apenas de Atlanta.

O Serviço Nacional do Tempo informou que uma forte nevasca se aproxima da região e deverá atingir Chicago nas primeiras horas do sábado.

O serviço alertou os moradores e turistas a não viajarem pelas rodovias por causa do acúmulo de neve e gelo no asfalto. A previsão é que após atingir Chicago, a tempestade de neve se mova em direção à Costa Leste dos EUA, afetando no sábado Nova York e Washington. As informações são da Dow Jones.