Neve causa cancelamento de milhares de voos nos EUA

As autoridades pediram que as pessoas que não precisem sair de carro permaneçam em casa. Os ventos fortes formaram montes de neve nas ruas, estradas de ferro e pistas de aeroportos. Mais de 60 centímetros de neve caíram em algumas áreas na manhã de hoje.

Em Nova York, centenas de passageiros cansados, famintos e com frio tiveram de passar a noite nos aeroportos John F. Kennedy, Laguardia e Newark Liberty. Segundo as autoridades, eles receberam cobertores e colchonetes, mas algumas pessoas não conseguiram ter acesso às suas bagagens, o que as deixou sem roupas extras e itens de higiene. Nem mesmo o sistema de metrô da cidade - geralmente um meio de transporte confiável durante tempestades de neve - escapou. Um grupo de passageiros ficou parado por horas no interior de trens que quebraram no Queens.

Um alerta de nevasca, que é emitido quando a neve é acompanhada de ventos sustentáveis de mais de 56 quilômetros por hora, foi anunciado para a faixa que vai de Delaware até a ponta norte do Maine. Uma precipitação de 40 centímetros deve cair em quase toda a extensão de Rhode Island, Connecticut e leste de Massachusetts, embora meteorologistas tenham alertado que ventos de 80 quilômetros por hora podem provocar a queda de uma quantidade ainda maior de neve.

Cerca de 76 centímetros de neve haviam caído no condado de Bergen, Nova Jersey, na manhã de hoje, e 50 centímetros foram registrados no Central Park, em Nova York. Foi decretado estado de emergência na Carolina do Norte, Virgínia, Maryland, Nova Jersey, Maine e Massachusetts. As informações são da Associated Press.