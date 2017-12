Neve de até 2,5 metros cobre Estado de Nova York A neve que caiu em níveis recordes no estado de Nova York, nos Estados Unidos, deixou partes da paisagem local encoberta. Seis dias de tempestades embranqueceram grande parte do Estado. Em diversos pontos, a neve superou 1,5 metro. Além disso, há notificações de locais em que a cobertura de gelo chegou a 2,5 metros. O gelo bloqueou estradas e dificultou a locomoção dos moradores. O governador declarou Estado de emergência. Moradores aproveitaram a sexta-feira para limpar o estrago. O tempo frio já matou 22 pessoas nos Estados Unidos e a meteorologia prevê mais neve na costa leste do país.