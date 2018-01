Neve deixa isoladas centenas de pessoas no Japão Unidades militares iniciaram nesta terça-feira a retirar centenas de toneladas de neve que deixaram isoladas 200 pessoas nas montanhas do centro do Japão. As fortes nevascas que afetam o país desde dezembro do ano passado já fizeram 71 mortos. As pessoas isolados são moradores de 69 pequenas aldeias e de casas de campo situadas nas províncias de Nagano e Niigata, no centro e noroeste do Japão. As comunicações com outras partes do país foram interrompidas devido as tempestades de neve que castigam a parte setentrional e as montanhas do Japão desde o dezembro passado. Em Tsunan, na província de Niigata, há 3,94 metros de neve acumulados, quase um metro a mais que o recorde de janeiro de 1996, de 3,02 metros. Desde o começo da manhã, cerca de 30 soldados das Forças de Autodefesa do Japão (como é chamado o Exército) começaram a retirar a neve da rodovia nacional, utilizando maquinaria pesada a fim de permitir a passagem de outros veículos de resgate. Outras centenas de soldados participam por todo o norte do país da retirada de neve dos telhados, para impedir desabamentos e acidentes que a cada dia fazem novas vítimas no Japão.