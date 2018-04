Neve deixa motoristas presos em estrada na Alemanha

Na cidade de Altentreptow, a polícia afirmou que 167 pessoas ficaram presas dentro de carros, caminhões e um ônibus numa estrada ao longo da Costa do Báltico. Eles foram resgatados depois que os profissionais de resgate usaram máquinas para remover a neve, que chegou a 0,91 metro. Os motoristas foram levados para cabanas providenciadas por organizações locais de assistência. As informações são da Associated Press.