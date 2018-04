Neve deixa quase 6 mil pessoas isoladas na Sérvia

BELGRADO - Quase seis mil pessoas permanecem isoladas pela neve na Sérvia, informaram as autoridades nesta sexta-feira, 17, embora as temperaturas tenham começado a subir nos Bálcãs e a onda de frio comece a ceder na Europa.

Mais de 650 pessoas morreram desde janeiro em um dos invernos mais frios a atingir o continente europeu em décadas. A neve e o frio recordes quase paralisaram muitos países, principalmente na Europa Oriental, fechando escolas e creches, além de prejudicar o trânsito e o tráfego rodoviário e ferroviário.

O funcionário da emergência sérvia Predrag Maric disse que 5.599 pessoas permanecem isoladas em áreas montanhosas nos Bálcãs, por causa do acúmulo de neve e porque rodovias estão bloqueadas. As autoridades agora temem enchentes nas planícies com o começo do derretimento da neve.

Maric disse que, além de tentar chegar com helicópteros até as pessoas isoladas, as autoridades adotarão medidas preventivas para evitar enchentes nas margens dos rios Danúbio e Sava. O Sava, tributário do Danúbio, se junta ao rio maior em Belgrado, capital sérvia. As informações são da Associated Press.