Neve e confusão

Inglaterra: Em Heathrow, o aeroporto mais movimentado do mundo, o excesso de passageiros à espera de voos se refletia nas linhas de trem e metrô do país, onde houve superlotação

Alemanha: Na região oeste da o tráfego por rodovias estava paralisado. No leste, as ferrovias estavam fora de atividade por causa da neve que cai na região. O país ainda registrou centenas de acidentes.

França: Em Paris, 50% dos voos foram cancelados. Uma parte do aeroporto Charles De Gaulle foi esvaziada por algumas horas por causa do acúmulo de neve no teto, que as autoridades temiam que pudesse ceder