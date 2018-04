Neve em Roma provoca fechamento do Coliseu

A neve fez com que as autoridades interrompessem a visitação no Coliseu, no Fórum Romano e no monte Palatino, antiga moradia de imperadores romanos. A diretora do Coliseu, Rossella Rea, disse que os locais foram fechados em razão dos temores de que os visitantes pudessem escorregar no gelo.

O último registro substancial de neve em Roma data de 1985 e 1986. A neve começou a cair no final da manhã desta sexta-feira, deixando uma fina camada sobre as árvores e carros e formando lama nas ruas.

O norte do país também tem sido atingido por neve e gelo, que prejudicaram as viagens de trem. As temperaturas chegaram a atingir -22º C em

Trepalle, vila dos Alpes italianos. As informações são da Associated Press.