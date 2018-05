Neve faz companhias aéreas cancelarem voos nos EUA As companhias aéreas norte-americanas cancelaram centenas de voos e pediram aos viajantes para que os replanejassem, em consequência de uma rara nevasca que cobriu parte do sudoeste dos Estados Unidos e de previsões de neve em Washington. Após deixar o meio-oeste coberto na noite da véspera de Natal, a tempestade de neve migrou para o sul do país. Advertências para as condições severas do inverno foram emitidas nesta manhã de Arkansas até as Carolinas e de West Virginia até Washington. Autoridades informaram que as estradas também podem se tornar perigosas e escorregadias.