Neve fecha estradas e cancela voos no Meio Oeste dos EUA

Estradas ficaram completamente cobertas de neve.

CHICAGO - Estradas foram bloqueadas e mais de mil voos foram cancelados nesta segunda-feira, 13, por conta das fortes tempestades de neve que atingem a região Meio Oeste dos EUA. Segundo meteorologistas, mais de 60 centímetros de neve caíram sobre a área.

Avisos de nevascas foram emitidos para regiões dos Estados de Iowa, Wisconsin, Illinois e Michigan, segundo o Serviço Nacional de Meteorologia americano. O teto do Metrodome, estádio do time de futebol americano de Minnesota, rompeu com o peso da neve, provocando o adiamento de uma partida.

Os transporte aéreo e terrestre do Meio Oeste foi prejudicado por conta das nevascas. Perto de Chicago, os ventos chegaram a 80 km/h e as temperaturas oscilaram entre -7°C e -11°C, com a sensação térmica chegando a -18°C.

Mais de 900 voos foram cancelados no aeroporto internacional de O'Hare e outros 250 foram cancelados no terminal de Midway, ambos em Chicago. Atrasos também foram registrados nesses locais.

A polícia de Illinois interditou uma parte de uma estrada interestadual no norte do Estado depois de um engavetamento na região. Em Minnesota, as autoridades trabalhavam para retirar a neve das vias, onde vários carros se encontram parcialmente afundados no gelo.

Em Iowa, uma estrada interestadual foi fechada e outra está apenas parcialmente aberta. Em Wisconsin, as vias estão desobstruídas, mas a polícia instruiu os moradores da região a permanecer em casa por conta das condições ruins de visibilidade e dirigibilidade.

Peso da neve fez o teto do Metrodome ceder.