Neve isola áreas da Romênia, Moldávia e Albânia

Centenas de pessoas, muitas sem-teto, morreram e dezenas de milhares foram atingidas pela neve. As autoridades foram forçadas a usar helicópteros e caminhões do Exército para levar comida e medicamentos e ajudar os doentes a chegar aos hospitais.

Cerca de 4 mil mineiros romenos decidiram usar do dinheiro que seus empregadores lhes fornecem para alimentação para a compra de latas de comida, que serão doadas para os vítimas mais afetadas pela neve no leste do país.

Autoridades informaram que cinco romenos morreram nas últimas 24 horas por causa do frio, elevando para 79 o total de mortes relacionadas do clima. A vizinha Moldávia também tem sido fortemente atingida pela neve e os dois países foram obrigados a fechar escolas, fronteiras, estradas e vias férreas em algumas regiões porque as temperaturas caíram para -23ºC.

A rede ferroviária romena CFR cancelou 413 viagens de trem por causa da grande quantidade de neve sobre os trilhos.

Já a Albânia declarou estado de emergência nas áreas mais afetadas. Caminhões do Exército e helicópteros levaram alimentos e remédios para 250 mil albaneses que estavam isolados em suas vilas por causa de neve, que também provocou quedas de energia e falta de alimentos para animais como vacas e ovelhas.

Os telhados de mais de dez edificações, dentre elas uma igreja de 300 anos no sul da Albânia, ruíram por causa do peso da neve, mas não há informações sobre feridos. As informações são da Associated Press.

Na Bulgária, a federação de futebol adiou o reinício dos jogos da liga nacional por quase um mês, de 24 de fevereiro para 20 de março, por causa do tempo excepcionalmente frio e da grande quantidade de neve. As informações são da Associated Press.