Neve já matou pelo menos 50 nos EUA Pelo menos 50 pessoas morreram desde o fim de semana nos EUA por causa da neve e do frio, que castigam o país. Uma tempestade que ameaça o Noroeste cobriu de gelo nesta terça-feira uma ampla região da costa Leste, forçando a paralisação de trens, o fechamento de escolas e tribunais e deixando 250 mil pessoas sem energia elétrica. Para a manhã desta quarta-feira, a previsão é que estejam acumulados 69cm de neve no norte de Michigan. As tempestades se dirigem para o Noroeste, ameaçando Pensilvânia, New Jersey, Nova York, Connecticut e Rhode Islandy Massachusetts. Em algumas regiões de New Jersey, são esperados quase 30cm de neve; e nas montanhas Catskill, em Nova York, há a possibilidade de que caiam 39cm.