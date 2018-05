Neve mantém aviões parados na Europa

A neve e as baixas temperaturas prejudicaram ontem os sistemas de transporte rodoviário, ferroviário e aéreo no norte da Europa pelo terceiro dia consecutivo. Grã-Bretanha, França, Alemanha e Holanda são os países mais afetados pela onda de frio intenso, que deve continuar até o Natal, segundo os meteorologistas.

Entre as capitais, Paris era uma das cidades mais afetadas. A Air France prevê atrasos em seus voos de Paris e cancelamentos. A Eurocontrol, organização para o tráfego aéreo em 38 países europeus, informou que os aeroportos de Orly, Roissy-Charles de Gaulle e Le Bourget, em Paris, não tinham voos ontem. Na Alemanha, os aeroportos de Frankfurt e Berlim também sofriam com atrasos. Segundo a Iata, 22.500 vôos foram cancelados ou sofreram atrasos.

No aeroporto de Frankfurt, cerca de mil camas de campanha foram montadas. O Aeroporto de Heathrow, em Londres, o mais movimentado do mundo, operou com limitações e em três dias 105 mil pessoas deixaram de viajar. A British Airways cancelou centenas de voos e recomendou aos passageiros que não têm urgência de viajar que adiem a viagem.