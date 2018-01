Neve na região de Sidney é atração para australianos As autoridades australianas pediram à população que permaneça em casa neste domingo, quando diversos moradores da região de Sydney saíram para visitar as montanhas a oeste da cidade depois de uma inesperada nevasca. A tempestade noturna de neve cobriu de branco boa parte das Montanhas Azuis, a oeste de Sydney, assim como as colinas ao sul da cidade. Tempestades de neve são raras na região. As autoridades locais tentam impedir que os moradores usem as estradas da área montanhosa, que congelaram e estão escorregadias. A nevasca não atingiu Sydney, mas diversas árvores foram derrubadas pelos fortes ventos na costa da maior cidade da Austrália.