Neve pode atrapalhar voos na Costa Leste dos EUA

Deve haver nevascas nas áreas de Nova York e Boston a partir de hoje. Em Washington, a previsão é de que possa cair até 16 centímetros de neve. As escolas na região da capital dos EUA estão fechadas para o recesso entre o Natal e o ano-novo. Ainda assim, uma nevasca violenta pode causar grandes problemas para o sistema de transportes da região.

O gelo e a neve já prejudicaram o trânsito em rodovias nos Estados do sudeste do país, entre eles a Geórgia, onde caiu quase 10 centímetros de neve ontem. Em Asheville, a quantidade de neve foi similar, com rodovias interestaduais parcialmente cobertas pela neve.

A Delta Air Lines informou ontem que cancelou 500 voos por causa dos problemas com o clima, segundo a mídia norte-americana. Os cancelamentos incluem 300 dos 800 voos em Atlanta. Um porta-voz da Delta, Kent Landers, informou que a empresa está monitorando o tempo, mas já avisa seus clientes de que deve haver cancelamentos hoje e amanhã. Voos de cidades do Meio-Oeste foram atrasados ou cancelados por causa do clima, segundo reportagens locais.

No sul do país, vários norte-americanos enfrentaram um bastante raro Natal branco, com a neve ontem provocando o cancelamento de centenas de voos. Em Atlanta, foi a primeira vez em 128 anos que nevou no Natal. As informações são da Dow Jones.