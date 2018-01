Neve prematura em Tóquio deixa mais de 200 feridos A capital do Japão foi atingida hoje pela precipitação de neve mais prematura em dez anos. A neve prejudicou o tráfego aéreo, terrestre e ferroviário e provocou acidentes que deixaram mais de 200 feridos. A Agência Meteorólogica disse que cerca de um centímetro de gelo cobre a superfície em toda a cidade, e as temperaturas estão apenas um pouco acima do ponto de congelamento. A última vez que a neve caiu dessa forma, no começo do inverno, foi em dezembro de 1991, quando aproximadamente o mesmo volume caiu sobre a cidade, afirmou o porta-voz da agência, Masakazu Tazaki. Utsunomiya, uma cidade ao norte de Tóquio, foi coberta por 17 centímetros de neve, o maior volume para o mês de dezembro desde 1912. Ao todo, 208 pessoas na área metropolitana de Tóquio ficaram feridas em acidentes provocados pela neve, informou a emissora pública de TV NHK.