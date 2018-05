Neve provoca cancelamento de 450 voos na Alemanha

A neve também fechou o aeroporto de Genebra na manhã de ontem, ainda que ele tenha sido reaberto no meio da manhã. Os voos também foram afetados em Zurique, na Suíça. Em Frankfurt, na Alemanha, 300 voos foram cancelados até o fim da manhã e o número deve aumentar ao longo do dia. No aeroporto de Munique, segundo maior da Alemanha, houve 113 cancelamentos e grandes atrasos. Em Dusseldorf e Stuttgart, houve 20 cancelamentos em cada um dos aeroportos.

Dois homens morreram em um acidente de carro na Baviera, no sul alemão, segundo autoridades. Os dois tentavam ajudar um amigo a retirar seu carro da neve perto de Straubing, no fim do dia de ontem, quando foram atropelados por outro carro, informou a polícia em comunicado. As informações são da Associated Press.