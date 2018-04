Neve segue atrapalhando serviços na Grã-Bretanha

O mau tempo continua atrapalhando serviços e transportes em várias partes da Grã-Bretanha nesta terça-feira. A nevasca que atingiu Londres e o sudeste do país no domingo e na segunda-feira - a maior dos últimos 18 anos - agora segue em direção norte e deve chegar ao nordeste da Inglaterra, ao leste da Escócia e à Irlanda do Norte. Milhares de escolas permanecem fechadas, e estradas e trens funcionam limitadamente. Na capital, os ônibus voltaram a circular após um dia parados. Pelo menos uma linha de metrô está suspensa e outras operam com atrasos. Em Londres, o aeroporto de Heathrow - o mais movimentado do mundo e de onde partem os vôos diretos para o Brasil - segue com atrasos e cancelamentos, assim como Gatwick e Stansted. O aeroporto de City, também na capital, permanece fechado pelo segundo dia consecutivo. Críticas O governo britânico e a prefeitura de Londres estão sendo fortemente criticados pela maneira como lidaram com a nevasca na segunda-feira. O responsável por transportes do Partido Liberal Democrata, Norman Baker, disse à BBC que o fato de o país não ter uma infra-estrutura para lidar com o mau tempo é "uma vergonha absoluta". Já o diretor-geral da Câmara de Comércio Britânica, David Frost, afirmou que Londres praticamente parou porque "houve um mau planejamento" e porque as autoridades "foram um pouco complacentes demais" com o impacto da nevasca. "Todos os canais europeus mostraram imagens de Londres completamente paralisada, o que não é muito positivo para a Grã-Bretanha". Segundo ele, os negócios do país sofreram um enorme prejuízo, já que cerca de 25% dos trabalhadores não conseguiram chegar a seus locais de trabalho. Na segunda-feira, o prefeito de Londres, Boris Johnson, admitiu que a cidade não está equipada para lidar com a nevasca "fora do comum". Muitos britânicos, no entanto, em particular as crianças e adolescentes, parecem ter se divertido com a neve, aproveitando a oportunidade rara para fazer bonecos e improvisar "trenós" nos vários parques do país. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.