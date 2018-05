Neve volta a atrapalhar aeroportos na Europa

Passageiros do Charles de Gaulle checam status de voos em painel.

PARIS - Após passar por um dia de melhoras no movimentos dos aeroportos, a Europa voltou a ter problemas no terminais nesta sexta-feira, 24, por conta da nevasca que cai sobre as regiões norte e oeste do continente. França, Bélgica, Alemanha e Holanda são os países mais afetados pelo frio.

Cerca de 2 mil passageiros permanecem aguardando no aeroporto Charles de Gaulle, o principal terminal de Paris, onde metades dos voos chegaram a ser cancelados. Uma parte do aeroporto foi fechada e esvaziada por um período por conta do acúmulo de neve sobre a cobertura. A administração temia que o teto pudesse ceder.

As autoridades francesas já estão providenciando material para descongelar os aviões. A falta do fluído é o principal motivo pelos atrasos. O material, porém, não chegará ao Charles de Gaulle até segunda-feira.

Na região oeste da Alemanha, o tráfego terrestre estava paralisado. No leste, as ferrovias estavam fora de atividade por conta da neve que cai na região. O país ainda registrou centenas de acidentes.

Na Bélgica, passageiros passaram a noite no aeroporto de Chaleroi, embora alguns voos estava operando. No terminal de Bruxelas foram registrados cancelamentos e havia movimento reduzido de ônibus.

Durante a semana, as nevascas prejudicaram o movimento nos principais aeroportos europeus, como o de Heathrow, em Londres, o mais movimentado do mundo. O excesso de passageiros à espera de voos foi refletido nas linhas de trem do continente, onde houve superlotação.