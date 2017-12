Nevoeiro em Nova Délhi provoca atrasos em aeroportos Um denso nevoeiro que assolou a cidade de Nova Délhi na manhã deste sábado provocou atrasos em mais de cem vôos que partiriam ou chegariam na capital da Índia. O problema afetou até mesmo o presidente indiano, Abdul Kalam, que teve de cancelar uma visita que faria à cidade de Mumbai. Os passageiros presos no aeroporto internacional Indira Gandhi enfrentaram atrasos de pelo menos 3 horas, enquanto os serviços de terra tentavam atender as reclamações de milhares de pessoas. Segundo o jornal Times of Índia, um jovem estudante da Caxemira ameaçou explodir-se na sala de espera do aeroporto se seu vôo não decolasse imediatamente. Ele foi embarcado num vôo de outra companhia. Na estação de Nova Délhi, muitos trens tiveram atrasos e três a 7 horas pela densa camada de nevoeiro. Os serviços meteorológicos advertiram que a situação pode voltar a acontecer nos próximos dias. Por conta da rápida formação e pela densidade dos nevoeiros, qualquer plano de prevenção à situação é difícil de ser feito pelas autoridades locais.