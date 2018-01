Nevoeiro pode ser causa de acidente aéreo na Turquia Um nevoeiro intenso e turbulências fortes foram as possíveis causas do acidente com um avião ucraniano nesta madrugada, na Turquia. O acidente matou 74 pessoas, a maioria espanhóis que participavam de uma missão de paz no Afeganistão e estavam retornando à Espanha. "A causa do acidente pode ter sido o forte nevoeiro", informou um comunicado do Ministério da Defesa espanhol. O avião decolou de Cabul, capital do Afeganistão, com destino a Zaragoza, na Espanha, e realizaria uma escala em Trabzon quando sumiu dos radares e logo depois caiu na região montanhosa de Macka. Há quatro meses no Afeganistão, os soldados espanhóis faziam parte da Força de Paz internacional no país. Segundo funcionários da aviação turca, o avião bateu quando tentava fazer, pela terceira vez, uma aterrissagem no aeroporto de Trabzon, onde iria reabastecer. Um funcionário da torre de controle disse que o piloto entrou em contato com o aeroporto e afirmou que não avistou a pista de aterrissagem nas primeiras tentativas.