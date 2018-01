New Jersey suspende aplicação da pena de morte Com a aprovação pelo Legislativo estadual, na segunda-feira, da suspensão da aplicação da pena de morte, New Jersey tornou-se o primeiro Estado norte-americano a abolir o castigo capital reintroduzido pela Corte Suprema em 1976. A suspensão das execuções em New Jersey, onde 10 pessoas estão condenadas à morte, foi decidida pela Assembléia estadual por 55 votos a favor e 21 contra, com duas abstenções.