New Jersey torna-se 3º Estado dos EUA a oferecer união gay Centenas de casais gays receberam as mesmas garantias legais dos casais heterossexuais casados com a entrada em vigor de uma lei que faz de New Jersey o terceiro Estado dos EUA a oferecer uniões civis. As uniões - que têm os mesmos benefícios legais, mas não o título, de casamento - foram concedidas automaticamente aos casais homossexuais de New Jersey que haviam se casado ou firmado uniões civis em outras partes dos EUA, ou mesmo no exterior. Pelo menos um casal realizou uma cerimônia no primeiro minuto possível. Steven Goldstein e Daniel Gross confirmaram o compromisso, assumido no Estado de Vermont, imediatamente após a zero hora. Diversas prefeituras pelo Estado abriram logo após a meia-noite para emitir licenças de união civil a casais que não tinham formalizado a relação anteriormente. Após a emissão da licença é preciso aguardar 72 horas até a união.