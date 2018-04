'New York Post' pede desculpas por charge de chimpanzé

O jornal americano The New York Post pediu desculpas aos leitores ofendidos por uma charge que algumas pessoas consideraram uma representação racista do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O cartunista Sean Delonas fez um desenho da polícia atirando em um chimpanzé, com a frase "Vão ter de encontrar outro para escrever o pacote de estímulo (econômico)". O jornal afirmou que o objetivo era zombar de um projeto "redigido de forma inepta". Porém, a charge recebeu inúmeras críticas e manifestantes protestaram em frente à sede do jornal. "Àqueles que ficaram ofendidos pela imagem, pedimos desculpas", afirmou o diário em um editorial publicado nesta sexta-feira. Por outro lado, o jornal também afirmou que "alguns na imprensa e na vida pública que tiveram diferenças com o Post no passado" usaram a polêmica da charge como "uma oportunidade de revidar". "Às vezes, uma charge é apenas uma charge - até se os oportunistas tentarem transformá-la em algo diferente", conclui o editorial. Na última terça-feira, Obama sancionou o pacote de estímulo à economia americana no valor de US$ 787 bilhões. O jornal The New York Post tinha afirmado que a charge era uma "clara paródia a uma notícia atual, sobre o extermínio de um chimpanzé violento em Connecticut". "Ela zomba abertamente dos esforços de Washington de reavivar a economia", afirmou o editor-chefe do jornal, Col Allen. A notícia sobre o chimpanzé de estimação morto em Stamford, Connecticut, na última segunda-feira, foi divulgada em todo o país. O animal foi morto após atacar e desfigurar uma amiga de sua dona. A explicação de Allen foi rejeitada por Andrew Rojecki, co-author do livro The Black Image in the White Mind ("A Imagem Negra na Mente Branca", em tradução livre). "Os policiais estão dizendo 'Alguém vai ter de escrever o próximo pacote de estímulo'. Bom, quem escreveu o último projeto de estímulo? Foi Obama e o Partido Democrata, mas o plano é realmente associado a uma pessoa, e ela é Obama", afirmou Rojecki ao jornal Chicago Tribune . "Como o Post permitiu que a charge fosse aprovada como uma sátira?", perguntou Barbara Ciara, presidente da Associação Nacional dos Jornalistas Negros em um comunicado. "Comparar o primeiro chefe de Estado afro-americano com um chimpanzé é um disparate racista", acrescentou. Americanos revoltados com a charge fizeram comentários com críticas em diversos blogs, e leitores do jornal congestionaram as linhas telefônicas com ligações reclamando da caricatura e protestaram em frente à sede do Post . O cartunista Sean Delonas já causou polêmica em outras ocasiões, com charges que satirizavam a perna amputada da ex-mulher de Paul McCartney, Heather Mills, e desenhos que retratavam muçulmanos como terroristas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.