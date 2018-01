New York Times aconselha democracia a Chávez e oposição Enquanto o presidente da Venezuela, Hugo Chávez, continuar respeitando "as normas da democracia constitucional, seus opositores estão obrigados a fazer o mesmo" escreveu hoje (09) num editorial The New York Times, comentando os últimos desdobramentos sobre o referendo revogatório na nação sul-americana. Ao mesmo tempo, o jornal descartou qualquer possibilidade de o governo do presidente George W. Bush desempenhar um papel de mediador, já que, considerou, ele se aliou abertamente ao setor antichavista. O diário recordou que a Constituição venezuelana permite a convocação de um referendo revogatório das autoridades se este for solicitado por 20% do eleitorado, cerca de 2.4 milhões de votantes. No fim do ano passado, a oposição apresentou uma petição com 3.4 milhões de assinaturas. Mas o Conselho Nacional Eleitoral julgou que apenas 1.8 milhão de assinaturas eram válidas, e que as demais teriam de ser confirmadas num processo de apelação. Líderes da oposição e observadores internacionais "se mostraram consternados com a grande quantidade de desqualificações", opinou o editorial. E os opositores de Chávez "decidem agora se rechaçam a comissão" por considerá-la "incorrigivelmente tendenciosa ou negociam o processo de apelação". Para o jornal, "as negociações são, de longe, o caminho mais promissor". Enquanto o presidente da Venezuela "continuar acatando as normas de democracia constitucional no país, seus opositores são obrigados a fazer o mesmo. Eles não podem se atribuir um mandato popular ou legal para apelar a métodos inconstitucionais, como fizeram em 2002", lembrou o diário, referindo-se ao frustrado golpe de Estado. Já o governo Bush "se aliou de maneira tão aberta com o setor antichavista que será muito difícil para ele desempenhar um papel de mediador", concluiu.