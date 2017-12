New York Times adia celebração de seu 150º aniversário O jornal New York Times completa hoje 150 anos. O primeiro número do conglomerado de comunicações de US$ 3,5 bilhões foi impresso e publicado à luz de velas, em uma cidade onde o transporte era puxado a cavalo e a Times Square ainda era uma enorme chácara. O Times, que havia planejado uma série de eventos em comemoração ao seu sesquicentenário, decidiu adiá-los devido aos atentados terroristas nos EUA. Uma breve nota na edição de hoje afirma que "não é momento para celebrações" e que a direção do jornal decidiu cancelar os eventos e algumas edições comemorativas extraordinárias previstas para a próxima quinta-feira e para o final desta semana. A edição de hoje do Times foi a de número 51.880, a partir da quinta-feira, 18 de setembro de 1851, quando foi vendido pelo preço de um centavo. Ao completar dez dias, o Times subiu sua tiragem para 10.000 cópias - cifra que duplicou ao completar seu primeiro ano de vida. Apresentou-se em formato tablóide com seis colunas impressas em letra miúda, sem fotos nem ilustrações. A primeira edição do Times não teve grandes notícias e sua primeira página trazia o título: "Estão tranqüilos os assuntos políticos na Inglaterra".