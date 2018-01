New York Times critica discurso de Bush sobre Cuba O discurso do presidente dos EUA George W. Bush, por ocasião do centenário da independência de Cuba, foi uma "infeliz" reafirmação do apoio às sanções econômicas e à proibição de viagens à nação caribenha impostas há quatro décadas, disse em um editorial desta terça-feira o jornal New York Times. O diário disse que, embora "ninguém possa discutir a descrição" feita por Bush do regime cubano como "uma anacrônica ditadura comunista", ou questionar "seus elogios a dissidentes internos de Cuba", a colocação do presidente norte-americano de que as relações normais são "uma recompensa para democracias" com mercado livre "continua sendo profundamente falha". O editorial lembrou que os EUA têm relações comerciais com China e Vietnã, "onde o comércio e os investimentos estrangeiros são vistos, de modo correto, como meios de provocar o avanço das reformas econômicas e da democratização, e não como um prêmio por elas". O jornal informou que existe "um crescente clamor" no Congresso para suspender as sanções contra Cuba. "Além disso, os mais proeminentes dissidentes cubanos estão a favor de que seja levantado o embargo". Segundo o diário, "o senhor Bush faria bem em escutar" esses pedidos.