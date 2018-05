New York Times e Los Angeles Times ganham dois Pulitzer cada

NOVA YORK - Os jornais americanos Los Angeles Times e New York Times receberam cada um dois prêmios Pulitzer de jornalismo nesta segunda-feira, 18. A premiação é concedida pela Universidade de Columbia desde 1917.

O Los Angeles Times ganhou o prêmio de Serviço Público por reportar a corrupção na cidade de Bell, na Califórnia, onde autoridades fizeram o Tesouro pagar a eles altos salários. A cobertura do jornal levou a prisões e reformas. Barbara Davidson, fotógrafa do jornal, ainda faturou o prêmio de Fotografia por suas fotos de vítimas inocentes no fogo cruzado da violência das gangues de Los Angeles.

Pelo New York Times, os jornalistas Clifford J. Levy e Ellen Barry venceram na categoria de Reportagem Internacional por colocar "um lado humano sobre o instável sistema judiciário na Rússia". Já David Leonhardt venceu o prêmio de Comentário por sua "delicada abordagem das complicadas questões econômicas dos EUA, do déficit do Orçamento federal à reforma da Saúde".

Os prêmios Pulitzer homenageiam o jornalismo, os livros, o teatro e a poesia e são concedidos anualmente pelo Conselho do Prêmio Pulitzer, da Universidade de Columbia, de Nova York. Cada vencedor recebe US$ 10 mil. E pela primeira vez nos 95 anos de história do prêmio, não houve vencedores na categoria Furo de Reportagem.

O grupo de mídia não-governamental ProPublica, que no ano passado foi o primeiro serviço de notícias online a receber um Pulitzer, levou para casa neste ano o prêmio de Reportagem Nacional pela cobertura feita por Jesse Eisinger e Jake Bernstein das questionáveis práticas em Wall Street que contribuíram para a desaceleração econômica nos EUA.