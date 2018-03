New York Times endossa candidatura de Obama nos EUA O New York Times, um dos mais influentes jornais diários dos Estados Unidos, endossou a candidatura do senador democrata Barack Obama à presidência do país. Em editorial publicado hoje, o jornal afirma que "os EUA estão surrados e à deriva depois de oito anos de liderança fracassada do presidente Bush (George W. Bush)". "Ele está deixando para seu sucessor a carga de duas guerras, uma imagem global arranhada e um governo sistematicamente desnudado de sua capacidade de proteger e ajudar seus cidadãos", afirma o texto. "Duros como estes tempos são, a escolha de um novo presidente é fácil. Depois de quase dois anos de uma campanha árdua e feia, o senador Barack Obama, de Illinois, provou que é a escolha certa para ser o 44º presidente dos EUA", prossegue o editorial. "O senhor Obama enfrentou com sucesso desafio depois de desafio, crescendo como líder e colocando substância em suas promessas iniciais de esperança e de mudança" e "tem a disposição e a capacidade para forjar o consenso político amplo que é essencial para encontrar soluções para os problemas da nação". Quanto ao senador John McCain, que disputa a eleição pelo Partido Republicano (de Bush), o NY Times afirma que ele "recuou mais e mais para a marginalidade da política norte-americana, ao conduzir uma campanha baseada em divisão partidária, luta de classes e mesmo sugestões de racismo". "Suas políticas e visão do mundo estão presas no passado. Sua escolha para vice, tão evidentemente despreparada para a função, foi um ato final de oportunismo e mau julgamento que ofusca as realizações de seus 26 anos no Congresso."