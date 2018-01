´New York Times´ recebe envelope com pó branco inofensivo A sede do jornal The New York Times recebeu nesta sexta-feira um envelope contendo um pó branco, o que gerou tensão diante das suspeitas de que se tratasse de antraz, hipótese refutada por uma análise posterior que certificou que o material é inofensivo. Além da substância desconhecida, o envelope continha uma cópia de um editorial recente do Times, que defendia a cobertura sobre o programa antiterrorista do Governo americano. O próprio New York Times informa em seu site que, apesar de o material ser inofensivo, a princípio cogitou-se que poderia se tratar de um novo caso de envio de cartas com antraz, como ocorreu em vários meios de comunicação no final de 2001. O envelope, sem remetente e timbrado na Filadélfia, foi remetido para o jornal, e não para nenhum empregado ou colaborador. O envio do envelope causou tensão na sede do jornal, para onde foram deslocados vários veículos de emergência e até uma ambulância para prestar o atendimento necessário ao empregado que abriu a carta.