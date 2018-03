New York Times rejeita artigo de McCain sobre Iraque A campanha presidencial de John McCain disse nesta segunda-feira que um artigo de opinião do candidato republicano sobre o Iraque, oferecido ao New York Times como réplica ao candidato democrata Barack Obama, foi rejeitado pelo jornal. A campanha de McCain havia submetido o artigo ao Times como resposta a um texto de autoria de Obama publicado pelo jornal na semana passada. O artigo "Meu plano para o Iraque" havia detalhado a meta de Obama de retirar as tropas norte-americanas do Iraque em 16 meses, se for eleito no dia 4 de novembro. O artigo de McCain era basicamente uma crítica à posição de Obama, argumentando contra o estabelecimento de um calendário para a retirada das tropas dos Estados Unidos do Iraque. McCain está tentando certificar que sua voz seja ouvida enquanto o foco está em Obama por sua visita a Afeganistão, Iraque, Oriente Médio e Europa nesta semana. "Em oito visitas ao Iraque, eu ouvi muitas vezes de nossas tropas que o Major General Jeffrey Hammond, comandante das forças de coalisão em Bagdá, recentemente disse que deixar o Iraque com um calendário estabelecido seria 'muito perigoso"', escreveu McCain. Um e-mail enviado à equipe de McCain por um editor do New York Times disse que seria ótimo ter um artigo de McCain, mas que o enviado não seria aceito como estava escrito, e que uma nova versão deveria articular como McCain define a vitória no Iraque. A campanha de McCain, que sente que o republicano não recebe o mesmo tratamento que Obama na imprensa norte-americana, expressou desânimo sobre a decisão do Times e suspeitou que o jornal a havia tomado por não concordar com as políticas de McCain. "John McCain acredita que a vitória no Iraque deve ser baseada nas condições locais, e não em cronogramas arbitrários. Diferentemente de Barack Obama, esta posição não irá mudar baseada em política ou nas exigências do New York Times", disse o porta-voz da campanha de McCain Tucker Bounds. O New York Times disse que era um procedimento padrão ter "um artigo de um autor com sua opinião" e que estava ansioso para publicar o ponto de vista de McCain. "Nós já publicamos ao menos sete artigos opinativos editoriais do senador McCain desde 1996. O New York Times endossou o senador McCain como candidato republicano nas prévias presidenciais. Levamos suas opiniões a sério", disse uma nota da porta-voz do Times Catherine Mathis. (Reportagem de Steve Holland e Robert MacMillan)