Nicarágua aprova construção de canal interoceânico A Assembleia Nacional da Nicarágua aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que autoriza a construção de um canal para conectar os oceanos Atlântico e Pacífico. Com o projeto, orçado em US$ 40 bilhões, a Nicarágua tem as intenções de atrair investimentos e competir com o Panamá no tráfego interoceânico de grandes cargueiros.