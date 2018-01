Nicarágua e Panamá suspendem importação de aves dos EUA A Nicarágua suspendeu as importações de aves e subprodutos dos Estados Unidos por conta dos focos de influenza aviária, ou gripe do frango, encontrados em vários estados americanos. Já o Panamá suspendeu as importações apenas dos estados do Texas, Delaware e Pensilvânia. No ano passado, a Nicarágua comprou US$ 2,7 milhões em carne de aves dos EUA. Não foram divulgados dados sobre o comércio desse produto entre Panamá e EUA.