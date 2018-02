Nicarágua prende um dos dez mais procurados do FBI

As autoridades nicaraguenses detiveram Eric Justin Toth, um ex-professor procurado pela polícia federal norte-americana (FBI, por sua iniciais em inglês) por possuir e produzir pornografia infantil.

A chefe da divisão de investigações da Polícia Nacional da Nicarágua, Glenda Zavala, disse que Toth foi preso no sábado, perto da fronteira com Honduras.

A detenção, anunciada hoje, baseou-se em um mandado internacional de prisão contra Toth, de 31 anos. O FBI oferecia US$ 100 mil em recompensa por informações que levassem à prisão do ex-professor.

O suspeito perdeu o emprego de professor em uma escola de Washington em 2008 quando outro professor encontrou imagens de pornografia infantil em uma câmera da escola que estava em posse de Toth. Ele desapareceu em seguida.

Em agosto daquele ano, o carro de Toth foi encontrado no estacionamento do aeroporto de Minneapolis com um bilhete sugerindo que ele teria se suicidado em um lago próximo. Buscas foram realizadas, mas nenhum corpo foi encontrado. As informações são da Associated Press.