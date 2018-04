Nicarágua recebe pedido de asilo de Snowden

MOSCOU - A Embaixada da Nicarágua em Moscou informou nesta segunda-feira que recebeu um pedido de asilo político do ex-técnico da CIA Edward Snowden, segundo a agência oficial RIA Novosti.

"Sim, recebemos", confirmou um porta-voz da embaixada da Nicarágua, que assim como a Venezuela e a Bolívia, mostrou-se disposta a receber o fugitivo requisitado pela Justiça americana.

O presidente nicaraguense, Daniel Ortega, já havia oferecido refúgio a Snowden. Os governos da Bolívia e da Venezuela fizeram ofertas similares.

Snowden está foragido desde que vazou as informações sobre os programas de espionagem de telefonemas e redes sociais do governo americano.Em 23 de junho, ele saiu de Hong Kong com destino a Moscou e encontra-se atualmente na zona de trânsito do aeroporto internacional moscovita. / EFE