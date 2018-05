Nicolas Cage deixa prisão após pagar fiança Depois de passar o dia na prisão, o ator Nicolas Cage foi libertado após pagamento de fiança estipulada em US$ 11.000 pela justiça. Não foi possível falar com o autor ou com seus representantes sobre o incidente. Cage foi preso na noite de sexta-feira em New Orleans depois de ter-se embriagado em local público e discutido com a esposa na rua, informou a polícia local.